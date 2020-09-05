Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2
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Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
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