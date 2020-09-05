Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Инфорос
Инфорос

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
РБКвчера в 03:02
Подробнее о событии
ФАН

В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 07:03
Аргументы и Факты

Депутат Госдумы оценил последствия для Европы при отказе от СП-2

Аргументы и Фактывчера в 05:42
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известиявчера в 01:33
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАССвчера в 02:38
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 01:41
RT на русском

В Госдуме оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 03:55
РИА Новости

В Германии оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 00:20

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
107

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
305

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новостивчера в 01:37

В Петербурге создали аппарат для экспресс-диагностики сердца и сосудов

Ученые из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ создали аппаратно-программный комплекс "Кардиоскрин", помогающий пациенту провести диагностику сердечно-сосудистой системы самостоятельно.
Уфимские Заметкивчера в 14:00
11