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Магас, 12 августа 2020, 15:11 — REGNUM Российский бизнес понес значительный ущерб в период пандемии коронавируса. За март-май 2020 года совокупная прибыль частных предприятий, за исключением малого бизнеса, сократилась в годовом исчислении на 67%.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
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