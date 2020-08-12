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REGNUM
REGNUM

Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей

Магас, 12 августа 2020, 15:11 — REGNUM Российский бизнес понес значительный ущерб в период пандемии коронавируса. За март-май 2020 года совокупная прибыль частных предприятий, за исключением малого бизнеса, сократилась в годовом исчислении на 67%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
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РБК

Спасут ли майнинг и криптовалюты российский бизнес. Пять мнений

РБК07:38
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
REGNUM

Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей

REGNUM08:11
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
Эхо Москвы

Российский бизнес, по подсчетам экспертов, потерял свыше 1,5 трлн рублей из-за эпидемии коронавируса

Эхо Москвы08:05
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05