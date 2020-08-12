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Магас, 12 августа 2020, 15:11 — REGNUM Российский бизнес понес значительный ущерб в период пандемии коронавируса. За март-май 2020 года совокупная прибыль частных предприятий, за исключением малого бизнеса, сократилась в годовом исчислении на 67%.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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