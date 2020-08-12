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REGNUM
REGNUM

Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей

Магас, 12 августа 2020, 15:11 — REGNUM Российский бизнес понес значительный ущерб в период пандемии коронавируса. За март-май 2020 года совокупная прибыль частных предприятий, за исключением малого бизнеса, сократилась в годовом исчислении на 67%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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РБК

Спасут ли майнинг и криптовалюты российский бизнес. Пять мнений

РБК07:38
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
REGNUM

Оптимизация затрат — условие выживания: о падении прибыли бизнеса

REGNUM08:31
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
Эхо Москвы

Российский бизнес, по подсчетам экспертов, потерял свыше 1,5 трлн рублей из-за эпидемии коронавируса

Эхо Москвы08:05

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета07:30
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

Эксперт "За рулем" выбрал наиболее надежные моторы, ресурс которых составляет не менее 500 тыс. км. Как отмечает Алексей Ревин и ранее сообщало издание speedme.ru, у Renault надежным считается агрегат К4 М рабочим объемом 1,6 л (102 – 105 л.с.) и 2, 0-литровый F4R (135 – 143 л.с.).
32CARS.ru9 августа в 23:37
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Российский разработчик вакцины от COVID-19 заключил новый контракт на исследование ее безопасности

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, Институт Гамалеи заключил дополнительный контракт стоимостью 4,4 миллиона рублей на организацию работ в рамках клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины от COVID-19.
Фонтанка.Ру08:43

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьер10 августа в 15:01
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