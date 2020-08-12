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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

По оценкам аналитиков FinExpertiza, совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) весной 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб. Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

Коммерсантъ08:52
РБК

Спасут ли майнинг и криптовалюты российский бизнес. Пять мнений

РБК07:38
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
REGNUM

Оптимизация затрат — условие выживания: о падении прибыли бизнеса

REGNUM08:31
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Эхо Москвы

Российский бизнес, по подсчетам экспертов, потерял свыше 1,5 трлн рублей из-за эпидемии коронавируса

Эхо Москвы08:05

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Названы продукты для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
РИА Новости07:13
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Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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Названы причины запрета багажника на крыше авто

С начала 2020 года в России вступили в силу поправки в Технический регламент Таможенного союза, согласно которым любые конструктивные изменения автомобиля владелец обязан согласовать в ГИБДД и спецлабораториях.
32CARS.ru08:57
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Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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