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Коммерсантъ

Бизнес Молдавии предупредил о подорожании вин из-за отмены в России нулевой пошлины

В России с 1 апреля перестала действовать нулевая пошлина на молдавские вина, фрукты, овощи и другую продукцию. Виноделы предупредили российских партнеров о подорожании продукции, передают «Ведомости» со ссылкой на представителей трех производителей из Молдавии.В источнике
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С чего всё началось

Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов

Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и др. в 2014 г. Это произошло после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее создание зоны свободной торговли: российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран.
Ведомостивчера в 16:42

Подробнее о событии

Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

ПРАЙМ02:01

В связи с окончанием действия льгот молдавские аграрии хотят повысить цены

Фонтанка.Ру00:56

Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов

Ведомостивчера в 16:42

Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

Lenta.ru23:33

Бизнес Молдавии предупредил о подорожании вин из-за отмены в России нулевой пошлины

Коммерсантъ22:26

В России могут подорожать вино и фрукты

URA.Ru19:30

Россиян предупредили о подорожании молдавских вин и фруктов

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