В России с 1 апреля перестала действовать нулевая пошлина на молдавские вина, фрукты, овощи и другую продукцию. Виноделы предупредили российских партнеров о подорожании продукции, передают «Ведомости» со ссылкой на представителей трех производителей из Молдавии.

С чего всё началось Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и др. в 2014 г. Это произошло после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее создание зоны свободной торговли: российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран. Ведомости вчера в 16:42