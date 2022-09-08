КоммерсантъБизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтойРаботающие в Мьянме компании указали на дефицит американской валюты, сообщает японское агентство Nikkei.Экономика сегодня«Недоступность иностранных валют — наша главная проблема»,— цитирует Nikkei местного представителя одного из японских торговых домов.КоммерсантъВ апреле военный режим создал Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику (FESC).КоммерсантъПеревести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииБизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за введенных в стране ограниченийТУТ НЬЮС12:30Nikkei: предприниматели Мьянмы пожаловались на нехватку долларовЭкономика сегодня12:07Политика военной хунты Мьянмы привела к дефициту долларов в странеФАН12:00У выступившей в поддержку России Мьянмы перестало хватать долларовLenta.ru11:04Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтойКоммерсантъ05:16Показать ещёОценить27Поделиться