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Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтой

Работающие в Мьянме компании указали на дефицит американской валюты, сообщает японское агентство Nikkei.
Экономика сегодня
«Недоступность иностранных валют — наша главная проблема»,— цитирует Nikkei местного представителя одного из японских торговых домов.
Коммерсантъ
В апреле военный режим создал Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику (FESC).
Коммерсантъ
Перевести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.
Lenta.ru

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Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за введенных в стране ограничений
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