КоммерсантъБизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтой«Недоступность иностранных валют — наша главная проблема»,— цитирует Nikkei местного представителя одного из японских торговых домов.КоммерсантъВ апреле военный режим создал Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику (FESC).КоммерсантъПеревести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.Lenta.ruНестабильная ситуация в стране привела к возникновению черного рынка валюты.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииНехватка долларов в Мьянме стала основной проблемой бизнеса — NikkeiИА Красная Весна13:18Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за введенных в стране ограниченийТУТ НЬЮС12:30Nikkei: предприниматели Мьянмы пожаловались на нехватку долларовЭкономика сегодня12:07Политика военной хунты Мьянмы привела к дефициту долларов в странеФАН12:00У выступившей в поддержку России Мьянмы перестало хватать долларовLenta.ru11:04Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтойКоммерсантъ05:16Показать ещёОценить34Поделиться