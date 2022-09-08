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Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за ограничений, введенных военной хунтой

«Недоступность иностранных валют — наша главная проблема»,— цитирует Nikkei местного представителя одного из японских торговых домов.
Коммерсантъ
В апреле военный режим создал Комитет по надзору за иностранной валютой, который должен регулировать местную валютную политику (FESC).
Коммерсантъ
Перевести свою выручку из местной валюты в доллары почти невозможно, а использовать мьянманские кьяты за рубежом практически не на что.
Lenta.ru
Нестабильная ситуация в стране привела к возникновению черного рынка валюты.
Экономика сегодня

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Нехватка долларов в Мьянме стала основной проблемой бизнеса — Nikkei
ИА Красная Весна13:18
Бизнес Мьянмы жалуется на нехватку долларов из-за введенных в стране ограничений
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