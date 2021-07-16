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Бизнес РФ в 2020 году увеличил расходы на экологию на 97,2 млрд рублей

Российские предприятия увеличили свои вложения в экологию на 97,2 млрд рублей в пандемийный 2020 год по сравнению с предыдущим периодом.
ТАСС
По данным исследования, предприятия потратили 640,5 млрд рублей на защиту воздуха, земли и воды и эксплуатацию природоохранной инфраструктуры, а 196 млрд рублей направили на экологические инвестиции.
ТАСС
В лидерах по абсолютным расходам - Москва, Красноярский край, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, Татарстан, Челябинская область, Башкортостан, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Znak.com
В числе лидеров также Красноярский край (47,4 млрд рублей), Московская область (47,2 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (38,1 млрд рублей).
ТАСС

С чего всё началось

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"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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