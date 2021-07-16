"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС вчера в 01:33