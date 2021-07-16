В лидерах по абсолютным расходам - Москва, Красноярский край, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, Татарстан, Челябинская область, Башкортостан, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Гроздь винограда "рубиновый романтический", выращенная в префектуре Исикава в Японии, была продана на аукционе владельцу тайваньского супермаркета за рекордные 1,4 миллиона иен (около 12 тысяч долларов), это выше прошлогоднего рекорда в 1,3 миллиона иен, сообщило агентство Киодо.
"Челси" может заплатить эту сумму и предлагает Холанду контракт до лета 2026 года с зарплатой в 20 млн евро за сезон (плюс бонусы).Ранее стало известно, каких игроков "Челси" может включить в сделку по трансферу Холанда.
"Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.