Экономика

ТерраТерраБизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат

Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Объем поддержки составит 12 130 рублей на каждого сотрудника.
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с чего всё началось
«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач — в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал глава государства на совещании
 с членами правительства 15 апреля.
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