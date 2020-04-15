Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

Экономика ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. 74

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 766

Здоровье У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. 41

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 643

Общество «Союз МС-15» приземлился в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.

Общество Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми. 139

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 3

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 527

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 561

Армия и оружие В России началась разработка нового истребителя В компании отметили, что в конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование аэродинамического расчета легкого фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами на период 2020-2025 годов. 185

Космос Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. 2