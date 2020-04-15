Экономика
Газета.RuПутин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Экономика
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
РИА Новости вчера в 22:11
Экономика
В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов.
Lenta.ru 15 апреля в 02:37
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет
34-летняя Ирина Шейк, которую последнее время видят в компании Вито Шнабеля, бывшего бойфренда Хайди Клум, решила поделиться с фанатами кадром из своего киноархива.
7Дней.ру 00:00
Здоровье
У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно
Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
Общество
Мединского исключили из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ вчера в 15:37
Гаджеты
В сети появились скриншоты и сведения о Xiaomi MIUI 12
Судя по количеству информации, появляющейся в сети относительно оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi, прошивку официально представят совсем скоро.
Goroday.ru вчера в 15:23
Происшествия
В центре Москвы загорелся пятиэтажный офис
Газета.Ru 00:57
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Быстро оформить цифровой пропуск: в приложении «Моя Москва» появилась новая функция
Новый сервис «Цифровой пропуск» заработал в мобильном приложении «Моя Москва».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в казахстанской степи в пятницу.
Известия 01:29
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Армия и оружие
В России началась разработка нового истребителя
В компании отметили, что в конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование аэродинамического расчета легкого фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами на период 2020-2025 годов.
RuNews24.ru 01:02
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Космос
Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры
Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.
AstroNews.ru вчера в 08:41
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47