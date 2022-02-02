Несанкционированный митинг, участники которого требуют привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи Янгулбаевых, проходит в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главе государства в течение дня будет доложено об обращении редакции "Эхо Москвы" с просьбой вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев в заблуждение, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.