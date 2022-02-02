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Бизнес допустил отток инвестиций из России из-за новых предложений ФАС

РБК направил запросы в аппарат Белоусова и пресс-службу правительства.
РБК
Обеспечение безопасности является одной из ключевых задач государства, но и без поправок ФАС можно добиться целей, указанных в поправках ФАС, подчеркивает Шевчук.
РБК
Помимо обязанности вернуть контрагенту все полученное по сделке, предусматривается возможность лишения иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров.
РБК
21 января сообщалось, что ФАС предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство.
Газета.Ru

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Бизнесмены увидели риски в предложениях ФАС по ужесточению требований к инвестициям
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Бизнес допустил отток инвестиций из России из-за новых предложений ФАС
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