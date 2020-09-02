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Известия
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
РЕН ТВ18:54
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Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Народные новости

Российский бизнес готовится к «переезду» из Кипра

Народные новости05:26
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54

Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане

Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости06:09
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Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши и Германии по Навальному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.
Слово и Дело06:22

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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На Украине хвалятся тем, что довели Грызлова до истерики

Киев, 3 сентября 2020, 10:58 — REGNUM Представитель Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш заявляет, что в ходе очередного раунда переговоров, состоявшегося 2 сентября, украинская сторона довела представителя России Бориса Грызлова до истерики.
REGNUM03:58
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