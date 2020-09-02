Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала
Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
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