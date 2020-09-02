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Известия
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
РЕН ТВ18:54
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Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Народные новости

Российский бизнес готовится к «переезду» из Кипра

Народные новости05:26
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости07:38
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Лукашенко планирует расставить все точки над «i» на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.
Газета.Ru07:20
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58