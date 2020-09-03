Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Изначально было понятно, что повышение ставок на вывод капитала в одну страну приведет к тому, что бизнес перескочит в другую, где платить налогов приходится поменьше, добавил он.В EY поступают запросы от бизнеса по поводу переезда в альтернативные иностранные юрисдикции, рассказала партнер компании Марина Белякова.