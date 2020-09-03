Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны
Смотрите также
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания
Фургал заявил о давлении следствия
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Ростовская полиция приступила к поискам фельдшера-зомби
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ураган во Владивостоке обновил рекорд 50-летней давности
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
В НИИ Склифосовского не обнаружили в анализах Навального отравляющих веществ
Дуэйн Скала Джонсон вылечился от коронавируса
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен
Вышел второй трейлер нового фильма «бондианы»
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев
Театральные залы разрешили заполнить на 70 процентов
Изначально было понятно, что повышение ставок на вывод капитала в одну страну приведет к тому, что бизнес перескочит в другую, где платить налогов приходится поменьше, добавил он.В EY поступают запросы от бизнеса по поводу переезда в альтернативные иностранные юрисдикции, рассказала партнер компании Марина Белякова.В источнике
С чего всё началось
Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала
Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.
Известия19:46
Подробнее о событии