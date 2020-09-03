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Банки.ру
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Изначально было понятно, что повышение ставок на вывод капитала в одну страну приведет к тому, что бизнес перескочит в другую, где платить налогов приходится поменьше, добавил он.В EY поступают запросы от бизнеса по поводу переезда в альтернативные иностранные юрисдикции, рассказала партнер компании Марина Белякова.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.
Известия19:46
Подробнее о событии
Народные новости

Российский бизнес готовится к «переезду» из Кипра

Народные новости05:26
Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54

В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостей07:30
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод, заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.
РИА Новости04:25
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфаксвчера в 05:54
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Какие санкции грозят России после отравления Алексея Навального

С 27 августа 2018 года Соединенные Штаты ввели первый пакет из 5 видов санкций против России и дали правительству Дмитрия Медведева 3 месяца на раздумья: или будут предоставлены дополнительные надежные гарантии отказа от применения химического оружия против своих граждан в будущем, или будет введен второй пакет санкций.
Forbes02:05

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58