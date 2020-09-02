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Известия
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Бизнес прорабатывает переезд с Кипра, Мальты, из Люксембурга и Нидерландов — стран, которые ожидает повышение налогов на финансовые потоки из РФ, — в другие налоговые гавани. Об этом «Известиям» рассказали в четверке крупнейших аудиторских компаний: EY, Deloitte, KPMG и PwC.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
РЕН ТВ18:54
Подробнее о событии
Народные новости

Российский бизнес готовится к «переезду» из Кипра

Народные новости05:26
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Завершено дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его 78-летней тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат».
Коммерсантъ06:39
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Василий Голубев доложил Валентине Матвиенко о тушении лесного пожара

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, прибывшая сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Ростовскую область, сразу по прилёту обсудила с донским губернатором Василием Голубевым ход ликвидации крупного лесного пожара в Тарасовском районе.
Правительство Ростовской области06:31
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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