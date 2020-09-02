Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

После поручения президента Минфин уведомил ряд стран, наиболее популярных у российского бизнеса для налоговой оптимизации, о повышении ставок и предложил им переподписать СИДН на новых условиях. Письма министерства получили Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
РЕН ТВ18:54
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
221

В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМ03:20

Спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 52%

"В июне 2020 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд в долларовом эквиваленте", - отмечает регулятор.
ТАСС04:15
1

Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10