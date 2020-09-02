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Известия
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

После поручения президента Минфин уведомил ряд стран, наиболее популярных у российского бизнеса для налоговой оптимизации, о повышении ставок и предложил им переподписать СИДН на новых условиях. Письма министерства получили Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды.В источнике
С чего всё началось
Как рассказали "Известиям
" в четырех крупнейших аудиторских компаниях — EY, Deloitte, KPMG и PwC, — в настоящее время поступает все больше запросов на сопровождение по смене прописки.
РЕН ТВ18:54
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Компания

Миллиардеры нашли способ уйти от повышения ставок на вывод капитала

Компания04:43
Известия

Бизнес готовится ускользнуть от повышения ставок на вывод капитала

Известия19:46
Банки.ру

Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в другие страны

Банки.ру01:08
Телеканал 360°

Бизнес нашел альтернативу Кипру

Телеканал 360°20:24
Lenta.ru

Российские богачи переедут из офшоров

Lenta.ru03:40
РЕН ТВ

Бизнесмены переезжают в другие страны, чтобы уйти от новых налогов

РЕН ТВ18:54

Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана

Стихотворение «Памяти трагедии Беслана» Ирины Яненсон прочли четвероклассница лицея №113 Диана Ларионова, десятиклассница школы №75 Мария Ибдуллаева, студентки Наталья Чеганова, Александра Буреева и Анастасия Сударева.
Тайга.инфо23:11

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму

Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.
РИА Новости03:05
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