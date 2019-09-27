Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации.

с чего всё началось

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень – включить в него «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население.

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