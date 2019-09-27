Экономика

ВедомостиВедомостиБизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень – включить в него «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население.
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с чего всё началось

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации.
Ведомостивчера в 17:38

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Бизнес испугался, что налоги на недвижимость резко вырастут

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Бизнес всколыхнули грядущие поправки по налогу на имущество

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Платить придется за все помещения: бизнес боится роста налоговой нагрузки на недвижимость

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Поправки к Налоговому кодексу вызывают опасения у представителей российского бизнеса

СРО России06:26

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки из-за поправок к законам о недвижимости

Forbes01:59

Бизнес ожидает роста налоговой нагрузки из-за поправок в кодекс

Реальное времявчера в 23:44

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

Ведомостивчера в 17:38
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Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.
Московский Комсомолец 08:42
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Общество

В МЧС озвучили наказание за курение на балконах

За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru 03:05
Футбол

Пьяный судья отработал футбольный матч в Чехии

В Сети появилось видео, на котором линейный арбитр на молодежном чемпионате Чехии отработал матч в состоянии алкогольного опьянения.
VSE42.RU 25 сентября в 05:22
Происшествия

Бывший глава СГБ Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы

Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в пресс-службе суда.
REGNUM 08:33
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Экономика

Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Политика

В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией

По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Кино

Киностудия «28 панфиловцев» выпустила тизер фильма «Литвяк»

REGNUM 07:44
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Гаджеты

Новейший смартфон производства КНДР представлен на выставке в Пхеньяне

ТАСС вчера в 10:08
Армия и оружие

В Минобороны назвали число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года

Газета.Ru 08:20
Происшествия

В Оренбурге по обвинению в изнасиловании детей арестовали протоиерея

РБК вчера в 04:45
Футбол

Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru 04:12
Происшествия

МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Происшествия

Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео

ТК Звезда 08:27
Общество

В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Политика

Евросоюз пострадал от санкций в пять раз сильнее России

Ранее News.ru писал, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций.
News.ru 08:47
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Политика

Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ

Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
REGNUM 07:52
Экономика

В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков

Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Происшествия

Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Финансы

ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России

Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Кино

Звезду «Глухаря» Балабанова госпитализировали в Москве

Российский актер кино и театра Виктор Балабанов экстренно доставлен в столичную больницу. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.
NewInform 08:52
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
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