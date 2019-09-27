Экономика

ВедомостиВедомостиБизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень – включить в него «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население.
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с чего всё началось

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации.
Ведомостивчера в 17:38

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Бизнес испугался, что налоги на недвижимость резко вырастут

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Бизнес всколыхнули грядущие поправки по налогу на имущество

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Платить придется за все помещения: бизнес боится роста налоговой нагрузки на недвижимость

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Бизнес испугался роста налоговой нагрузки из-за поправок к законам о недвижимости

Forbes01:59

Бизнес ожидает роста налоговой нагрузки из-за поправок в кодекс

Реальное времявчера в 23:44

Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

Ведомостивчера в 17:38
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Энергетика

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Музыка

Игорь Николаев показал неизданное видео с молодой Пугачевой

Российский композитор Игорь Николаев поделился с подписчиками в Instagram ранее неизвестной видеозаписью с певицей Аллой Пугачевой.
Телеканал 360° 09:46
Экономика

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Здоровье

Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Спорт

МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от Олимпиады

Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены страны, чьё национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.
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Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии

В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro 10:26
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Политика

Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отмены всех санкций против Ирана во время обсуждения ситуации с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Комсомольская правда 10:53
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

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Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Футбол

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

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Авто

Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.
Известия 09:28
Общество

Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг

Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
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Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Происшествия

Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к курильщикам и курению

Pravda.Ru 06:14
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
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Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Происшествия

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

Оренбургский священник Николай Стремский, арестованный по подозрению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего, освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, которые были изъяты из семьи и помещены в соцучреждение, сообщили РИА Новости в минобразования Оренбургской области.
РИА Новости 11:13
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Армия и оружие

CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии

Новая газета 07:57
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
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