Экономика
ВедомостиБизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень – включить в него «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население.
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с чего всё началось
Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации.Ведомостивчера в 17:38
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Платить придется за все помещения: бизнес боится роста налоговой нагрузки на недвижимость
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