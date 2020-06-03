Общество

ИзвестияИзвестияБизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации. 13 мая ведомство опубликовало рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений по коронавирусу.
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с чего всё началось

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Следовать рекомендациям - в их интересах", - сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Интерфакс03:20

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Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

РБК05:09

Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

Газета.Ru04:47

Бизнес не будут штрафовать за нарушение требований Роскомнадзора

Коммерсантъ04:26

Предпринимателей не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при выходе из карантина

Эхо Москвы04:04

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Известия03:56

Бизнесу не грозят штрафы за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Интерфакс03:14

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора из-за карантина

ТАСС03:14
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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Общество

Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина

Перед началом движения пассажиров будут приветствовать фразой первого космонавта "Поехали" - сообщает ТАСС.
Эхо Москвы 03:05
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
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Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
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Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
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Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что США как председатель Группы семи и организатор следующего саммита имеют право пригласить на него Россию в качестве наблюдателя, но не могут решать вопрос об участии РФ в этом неформальном объединении стран.
Инфорос вчера в 12:18
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Футбол

Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече.
Чемпионат 06:29
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Экономика

Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание

Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
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Общество

Заброшенную больницу в Зеленой Роще собираются продать за 1 рубль

Заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой Роще Екатеринбурга собираются продать за 1 рубль, а землю под объектом культурного наследия - за 62,7 млн рублей.
Znak.com вчера в 07:30
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Политика

В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+

В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 01 июня в 06:46
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Футбол

В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола

Хорватское издание Sportske Novosti сделало статью про бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
Metaratings 04:49
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Общество

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Происшествия

В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд

Мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под поезд в Подмосковье, ребенок выжил, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 05:14
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Транспорт

В Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута

Сегодня утром в Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута.
Взгляд-инфо 05:28
Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
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Армия и оружие

Военные получили партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, самоходные гаубицы в ходе капитального ремонта и модернизации получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО).
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Транспорт

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

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