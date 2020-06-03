Следовать рекомендациям - в их интересах", - сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

с чего всё началось

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации. 13 мая ведомство опубликовало рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений по коронавирусу.

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