Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

с чего всё началось

Большинство представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что наибольшие убытки из-за пандемии коронавируса понесла ресторанная отрасль. Согласно опросу разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан", такого мнения придерживается 82,9% респондентов.

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