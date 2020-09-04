Бизнес не поддержал идею запрета перепродаж данных из Росреестра
Представители бизнеса выступили против законопроекта, который накладывает запрет на перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Соответствующие претензии Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму.В источнике
С чего всё началось
Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
РБК23:00
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Московский Комсомолец00:08