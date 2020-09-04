Бизнес не поддержал идею запрета перепродаж данных из Росреестра
Ранее с предложением запретить перепродажу сведений из росреестра выступило Минэкономики. Как считают авторы инициативы, запрет необходим, так как получение сведений из ЕГРН — госуслуга, которая относится к компетенции только Росреестра. При этом в интернете выявлено множество сайтов-двойников.В источнике
С чего всё началось
Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра
Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
Подробнее о событии
Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН
Московский Комсомолец00:08