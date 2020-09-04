АБН 6

Ранее с предложением запретить перепродажу сведений из росреестра выступило Минэкономики. Как считают авторы инициативы, запрет необходим, так как получение сведений из ЕГРН — госуслуга, которая относится к компетенции только Росреестра. При этом в интернете выявлено множество сайтов-двойников.