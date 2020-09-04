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Бизнес не поддержал идею запрета перепродаж данных из Росреестра

Ранее с предложением запретить перепродажу сведений из росреестра выступило Минэкономики. Как считают авторы инициативы, запрет необходим, так как получение сведений из ЕГРН — госуслуга, которая относится к компетенции только Росреестра. При этом в интернете выявлено множество сайтов-двойников.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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Говорит Москва

Бизнес раскритиковал идею Росреестра запретить перепродажу своих данных

Говорит Москва03:29
Эхо Москвы

Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать сведения из госреестра недвижимости

Эхо Москвы01:35
РБК

Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

РБК23:00
Телеканал 360°

Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Телеканал 360°01:07
Московский Комсомолец

Бизнес высказался против запрета сайтов-двойников по перепродаже сведений ЕГРН

Московский Комсомолец00:08
Коммерсантъ

Бизнес против запрета на перепродажу данных из реестра недвижимости

Коммерсантъ23:56
Газета.Ru

Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

Газета.Ru01:28

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.рувчера в 11:22
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Razer представила игровую мышь Razer Naga Pro

Новая беспроводная мышь Razer Naga Pro доказывает, насколько хорошо она подходит для множества игр благодаря модульным боковым кнопкам с магнитным креплением, которые делают ее практичным вариантом для разных жанров, особенно тех, которые требуют нескольких команд, таких как MOBA, MMO и т. Д. Стратегии в реальном времени и игры Battle Royale, такие как Fortnite.
Astera06:40

За половину земли у речвокзала владелец запросил у города 9 участков

Напомним, участок находится в собственности у пензенской компании "Фемида-Саратов", но строить там нельзя, поскольку на бумаге там находится охранная зона объекта культурного наследия регионального значения Дом Акимова (снесен в 1997 году), кроме того, территория попадает в зону охраны Музейной площади как памятника истории и архитектуры федерального значения.
СаратовБизнесКонсалтинг03:12
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Магазин приложений Apple привлёк внимание антимонопольных органов Японии

В свою очередь антимонопольные регулирующие органы Японии заявили, что будут уделять больше внимания практике производителя iPhone в связи разворачивающимся противостоянием между Apple и Epic Games в суде.
3DNews03:52

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36

Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45
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Власти Ленобласти разработали новый механизм поддержки инвесторов

Власти Ленинградской области в 2021 году введут новый механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
РИА Новостивчера в 10:12
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