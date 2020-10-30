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Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

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News.ru
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Бизнес призвал отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

РИА Новости23:08
РБК

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

РБК21:26
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
РЕН ТВ

Бизнес выступил против поголовной установки «умных» счетчиков в домах

РЕН ТВ20:32
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

Коммерсантъ20:10
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Известия19:12

Дания не получала апелляций на разрешение для «Северного потока-2»

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал апелляций на выданное ранее компании Nord Stream 2 AG Датским энергетическим агентством (ДЭА) разрешение для газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании.
Центр энергетической экспертизы18:12

РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

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РИА Новости00:52

Ученые обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии обнаружили, что переболевшие COVID-19 могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами, сообщает Telegraph.
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Эпидемиолог спрогнозировала число новых случаев коронавируса в России на пике

Число выявляемых в России новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на пике может достигать 20 тысяч в сутки, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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"Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублевом эквиваленте составило 10,9%. Общая емкость составила 819,7 млрд рублей", - отмечается в документе.
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