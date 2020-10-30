Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить
Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
Известия17:01
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