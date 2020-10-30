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Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

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News.ru
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
Известия17:01
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РИА Новости

Бизнес призвал отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

РИА Новости23:08
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Известия19:12
РЕН ТВ

Бизнес выступил против поголовной установки «умных» счетчиков в домах

РЕН ТВ20:32
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

Коммерсантъ20:10
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
РБК

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

РБК21:26

Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине

В больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона пятиэтажки на Сахалине в сентябре, информацию РИА Новости подтвердили в министерстве здравоохранения региона в пятницу.
Умерла одна из женщин, пострадавших при обрушении балкона на Сахалине
РИА Новости21:23

Эксперт назвал основные методы слежки за сотрудниками на удаленке

Если задача – общий контроль времени, используют агенты мониторинга, которые фиксируют происходящее на экране и сайты или файлы, которые открывает работник, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
РИА Новости19:16

Роспотребнадзор заявил о влиянии погоды на заболеваемость коронавирусом

Заместитель руководителя по клинико-аналитической работе Центрального научного-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с журналистами заявила, что погодные условия влияют на заболеваемость коронавирусной инфекцией.
VSE42.RU21:55

Эксперт рассказал, как армянская армия может решить исход войны в Карабахе

Ослабление интенсивности боевых действий со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе нужно использовать для нанесения поражения противнику и уничтожения «атакующего ядра», прокомментировал ситуацию в регионе военный эксперт Давид Арутюнов, сообщает 29 октября Sputnik-Армения.
ИА Красная Веснавчера в 16:32

Кремль указал Дальнему Востоку на ошибки в борьбе с коронавирусом

Владивосток, 30 октября 2020, 07:50 — REGNUM По итогам совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой главам субъектов Дальнего Востока дан ряд поручений в связи со сбоями в системе здравоохранения в период пандемии коронавируса.
REGNUM00:50