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Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер (есть у "Известий"), в котором предложила ввести другой подход в оснащении жилых домов счетчиками.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

RT на русском23:34
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
РБК

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

РБК21:26
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на «умные» устройства

Коммерсантъ20:10
РИА Новости

Бизнес призвал отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

РИА Новости23:08
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Известия19:12

Роскомнадзор напомнил СМИ о недопустимости публикаций материалов, оскорбляющих верующих

Роскомнадзор просит все СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.
ТАСС08:29

В Петербурге крематорий насчитал больше ковидных смертей, чем власти

Санкт-Петербург, 30 октября 2020, 12:01 — REGNUM Количество кремаций тел людей, скончавшихся в Петербурге с подтвержденной коронавирусной инфекцией, существенно превышает официальные цифры смертности от COVID-19 в период апреля — октября 2020 года.
REGNUM05:01

У замглавы администрации Ростова и экс-главы Горздрава прошли обыски

У заместителя главы администрации по соцвопросам Елены Кожуховой и бывшей главы городского управления здравоохранения Надежды Левицкой прошли обыски, сообщает собственный источник «Блокнот Ростов».
Блокнот Ростов-на-Дону08:09

У французского посольства в Москве вновь собралась толпа протестующих мусульман

У дома 45 по Большой Якиманке в Москве, где располагается особняк посольства Франции, второй день проходит стихийная акция мусульман, недовольных высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона.
Московский Комсомолец08:07

Эрдоган сообщил Путину о 2 тысячах курдских боевиков в Карабахе

На сайте Кремля ранее был опубликован отчет по данному телефонному разговору, в котором сообщалось, что стороны выразили глубокую озабоченность конфликтом и отметили «все более масштабное вовлечение в боестолкновения террористов с Ближнего Востока».
Evo-rus.com04:48