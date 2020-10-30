Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить
27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер (есть у "Известий"), в котором предложила ввести другой подход в оснащении жилых домов счетчиками.
Известия17:01
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