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Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».

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