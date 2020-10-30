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Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 27 октября направила в комитет Госдумы по энергетике предложения по изменению подхода к оснащению жилых домов счётчиками. Об этом в пятницу сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер (есть у "Известий"), в котором предложила ввести другой подход в оснащении жилых домов счетчиками.
Известия17:01
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Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на «умные» устройства

Коммерсантъ20:10
РИА Новости

Бизнес призвал отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

РИА Новости23:08
РБК

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

РБК21:26
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
RT на русском

Бизнес не поддерживает массовую установку «умных» счётчиков в домах

RT на русском23:34
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Известия19:12

Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве
РИА Новости04:36

Мария Захарова: Россия возобновит авиасообщение еще с рядом стран 1 ноября

В аккаунте Министерства иностранных дел РФ в Твиттере 29 октября было опубликовано сообщение от имени официального представителя Марии Захаровой о возобновлении Россией авиасообщения с рядом стран с 1 ноября.
ТурДомвчера в 13:00

Экипаж считает, что трещина на МКС могла появиться от удара снаружи станции

Трещина на Международной космической станции в российском модуле «Звезда», которая, предположительно, является причиной утечки воздуха, могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции.
Авторадио01:42

РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.
РИА Новости00:52

В Липецкой области построят три поликлиники, 53 ФАПа и 10 офисов врачей общей практики

По словам губернатора, по проекту модернизации первичного звена здравоохранения в Липецке построят детскую поликлинику на 400 посещений, в Добровской больнице появится поликлинический корпус на 250 посещений, в Чаплыгине построят детскую поликлинику на 75 посещений и женскую консультацию на 50 посещений.
Gorod4805:34

В Британии опубликовали письмо родственника Николая II о расстреле царской семьи

В британском издании обнародовали письмо родственника последнего русского императора Николая II лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.
Аргументы недели02:10

Бастрыкин отправил генерала СКР в отставку за покрывательство подчиненного

Ведомство мотивировало увольнение Рябова результатами служебной проверки, в ходе которой выяснилось, что он покровительствовал своему подчиненному и дал в его защиту показания в суде.
Национальная служба новостей01:52

DIRT 5 получила релизный трейлер

Разработчики из студии Codemasters представили трейлер к выходу DIRT 5. Напомним, что релиз состоится уже 6 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC, однако покупатели Amplified Edition получат игру на три дня раньше — 3 ноября.
Игромания.ру05:33

Россия начала поставку в Сербию модернизированных танков T-72MC «Белый орёл»

Сербское военное ведомство получило первые два танка Т-72МС из 30 модернизированных танков "Белый орел", безвозмездно предоставленных Россией Сербии из наличия в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.
Военное обозрение05:33