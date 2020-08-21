Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech (" Аура" в Новосибирске, "Планета" в Красноярске, "Планета" в Новокузнецке, "Планета" в Уфе и "Лето" в Санкт-Петербурге).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00
Подробнее о событии
Моллы.Ru

Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06
Экономика сегодня

Компании не воспользовались правом расторжения договоров с ТЦ без штрафов

Экономика сегодня04:54
Компания

Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

Компания04:24
ИА Красная Весна

Бизнес не воспользовался разрешением расторгнуть аренду с ТЦ без штрафов

ИА Красная Весна05:39
SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM News03:03
ИА Клерк.Ру

Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

ИА Клерк.Ру03:57
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБК02:00

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
69

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
198