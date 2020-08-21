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РБК
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech (" Аура" в Новосибирске, "Планета" в Красноярске, "Планета" в Новокузнецке, "Планета" в Уфе и "Лето" в Санкт-Петербурге).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00
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Политика Сегодня

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Политика Сегодня04:57
ИА Клерк.Ру

Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

ИА Клерк.Ру03:57
Компания

Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

Компания04:24
Моллы.Ru

Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06
SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM News03:03
Экономика сегодня

Компании не воспользовались правом расторжения договоров с ТЦ без штрафов

Экономика сегодня04:54
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБК02:00

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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В МГУ потребовали лишить Лукашенко статуса почетного профессора

Студенты, выпускники и некоторые преподаватели Московского государственного университета имени Ломоносова подписали обращение с требованием лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса почетного профессора.
Газета.Ru04:50
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Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
Газета.Ru02:40
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Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», не отмечается побочных реакций, их самочувствие хорошее.
RT на русском03:54
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