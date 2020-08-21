Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech (" Аура" в Новосибирске, "Планета" в Красноярске, "Планета" в Новокузнецке, "Планета" в Уфе и "Лето" в Санкт-Петербурге).