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РБК
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech (" Аура" в Новосибирске, "Планета" в Красноярске, "Планета" в Новокузнецке, "Планета" в Уфе и "Лето" в Санкт-Петербурге).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00
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Долг.рф

Бизнес не воспользовался правом уйти из ТЦ без штрафов

Долг.рф04:44
Компания

Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

Компания04:24
ИА Клерк.Ру

Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

ИА Клерк.Ру03:57
Моллы.Ru

Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06
SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM News03:03
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБК02:00

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
19

Отличить коронавирус от гриппа позволяет тест на потерю обоняния

Британские ученые заявили, что главными симптомами коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, сообщается на сайте королевского колледжа Лондона Исследователи опросили пациентов с подозрением на коронавирус Так, у 59 наблюдалась потеря вкуса и обоняния, позже у них диагностировали коронавирус, а еще 18% опрошенных жаловались на похожие симптомы, однако в итоге они оказались не больны.
Live2401:08
72

В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
33

СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48
1

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК19 августа в 06:31
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