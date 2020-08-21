Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов
Компании малого и среднего бизнеса не стали пользоваться новым механизмом разрыва договоров аренды с российскими торговыми центрами. Предприниматели стремятся сохранить площади для продолжения работы, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
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Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов
Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
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