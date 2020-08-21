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Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Компании малого и среднего бизнеса не стали пользоваться новым механизмом разрыва договоров аренды с российскими торговыми центрами. Предприниматели стремятся сохранить площади для продолжения работы, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБКвчера в 02:00
Подробнее о событии
Retailer.ru

Большинство арендаторов не воспользовались правом расторгнуть договор с ТЦ без штрафа

Retailer.ruвчера в 10:12
ИА Красная Весна

Бизнес не воспользовался разрешением расторгнуть аренду с ТЦ без штрафов

ИА Красная Веснавчера в 05:39
ИА Клерк.Ру

Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

ИА Клерк.Рувчера в 03:57
Компания

Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

Компаниявчера в 04:24
SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM Newsвчера в 03:03
Экономика сегодня

Компании не воспользовались правом расторжения договоров с ТЦ без штрафов

Экономика сегоднявчера в 04:54
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБКвчера в 02:00

Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию

Жена находящегося в коме Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете.
Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию
Ведомостивчера в 15:27
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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