Экономика

РБКРБКБизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
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Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM News03:03

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБК02:00
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