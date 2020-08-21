Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Происшествия Полиция назвала версию отравления наркотиками Навального приоритетной В организме блогера Алексея Навального яд не обнаружили.

Футбол Ловрен: «Я специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха» Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что он специально ударил локтем Серхио Рамоса в матче сборных Испании и Хорватии несколько лет назад.

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли "Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4 в пятом матче серии плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Недвижимость Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку. 249

Наука Названа причина повторного заражения коронавирусом Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell. 31

Политика Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума. 113

Гаджеты Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно На форумах поддержки представитель компании Рик Флор (Rikk Flohr) написал, что обновление приложений до этой версии «могло привести к потере» фотографий и пресетов, если они не были синхронизированы с облаком Lightroom. комментарий Рика Флора Рик Флор извинился за произошедшее и добавил, что восстановить контент не удастся.

Шоу-бизнес Суд над Михаилом Ефремовым 19 августа: трансляция Сегодня в суде ожидается «тайный свидетель», который, со слов Эльмана Пашаева, «докажет невиновность Михаила Ефремова».

Общество Ксения Собчак заработала в 2019 году 186 млн рублей Доход российской телеведущей Ксении Собчак за 2019 год составил 185,8 млн руб. Такие цифры содержатся в декларации о доходах ее мужа Константина Богомолова, который руководит Театром на Малой Бронной. 2

Общество Власти Кузбасса опубликовали приказ об отмене строительства в Черемзе Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Виктор Костиков подписал приказ об отмене разрешения на строительство ж/д путей к запроектированной станции углепогрузки рядом с посёлком Черемза. 12

Политика Путин внес три кандидатуры на пост главы ХМАО в думу региона Президент РФ Владимир Путин внес три кандидатуры на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на рассмотрение в думу Югры, в список вошла действующий руководитель региона Наталья Комарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного парламента. 51

Шоу-бизнес Беременная Подольская очаровала поклонников пляжным снимком Поклонники певицы пришли в восторг от яркого летнего образа звезды и в комментариях под фото засыпали ее комплиментами. 6

Наука Археологи нашли древнейшие на Британских островах наскальные рисунки Археологи нашли на острове Джерси в проливе Ла-Манш самые древние на Британских островах наскальные рисунки - предполагается, что им 14 тыс. лет. 4

Политика У Александра Лукашенко проблемы с координацией Начальник Белоруссии восстал из павших, но мимо темы На Координационный совет белорусской оппозиции завели уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти. 1

Происшествия Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный. 39

Политика Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса Правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения третьей фазы клинических испытаний, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар изданию El Universal. 153

Политика Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов. 234