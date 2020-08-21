Экономика
РБКБизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов
Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
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Происшествия
Полиция назвала версию отравления наркотиками Навального приоритетной
В организме блогера Алексея Навального яд не обнаружили.
NewInform 03:25
Футбол
Ловрен: «Я специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что он специально ударил локтем Серхио Рамоса в матче сборных Испании и Хорватии несколько лет назад.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Общество
Самолет для перевозки Навального в Германию приземлился в Омске
ИА Красная Весна 03:06
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
"Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4 в пятом матче серии плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.
Российская газета вчера в 23:36
Общество
ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН.
РБК 02:50
Политика
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК 02:28
Недвижимость
Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
Даже при снижении процентной ставки по ипотеке до нуля около 40% граждан все равно не смогут взять ипотеку.
Ведомости вчера в 11:51
Политика
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников
Интерфакс вчера в 12:01
Наука
Названа причина повторного заражения коронавирусом
Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.
РИА Новости 02:14
Общество
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:35
Футбол
Шишкин: Глушаков посвежел, по глазам видно — хочет ещё играть в Москве
Чемпионат вчера в 16:15
Политика
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета 00:52
Гаджеты
Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно
На форумах поддержки представитель компании Рик Флор (Rikk Flohr) написал, что обновление приложений до этой версии «могло привести к потере» фотографий и пресетов, если они не были синхронизированы с облаком Lightroom. комментарий Рика Флора Рик Флор извинился за произошедшее и добавил, что восстановить контент не удастся.
CNews 02:42
Шоу-бизнес
Суд над Михаилом Ефремовым 19 августа: трансляция
Сегодня в суде ожидается «тайный свидетель», который, со слов Эльмана Пашаева, «докажет невиновность Михаила Ефремова».
StarHit.ru 19 августа в 02:59
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Общество
Ксения Собчак заработала в 2019 году 186 млн рублей
Доход российской телеведущей Ксении Собчак за 2019 год составил 185,8 млн руб. Такие цифры содержатся в декларации о доходах ее мужа Константина Богомолова, который руководит Театром на Малой Бронной.
Московский Комсомолец вчера в 19:42
Общество
Власти Кузбасса опубликовали приказ об отмене строительства в Черемзе
Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Виктор Костиков подписал приказ об отмене разрешения на строительство ж/д путей к запроектированной станции углепогрузки рядом с посёлком Черемза.
Газета Кемерова 02:26
Политика
Путин внес три кандидатуры на пост главы ХМАО в думу региона
Президент РФ Владимир Путин внес три кандидатуры на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на рассмотрение в думу Югры, в список вошла действующий руководитель региона Наталья Комарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного парламента.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Беременная Подольская очаровала поклонников пляжным снимком
Поклонники певицы пришли в восторг от яркого летнего образа звезды и в комментариях под фото засыпали ее комплиментами.
Слово и Дело вчера в 05:49
Политика
Еще один член КС Белоруссии вызван на допрос в СК
Еще один член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, Сергей Дылевский, вызван на допрос в Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 15:51
Наука
Археологи нашли древнейшие на Британских островах наскальные рисунки
Археологи нашли на острове Джерси в проливе Ла-Манш самые древние на Британских островах наскальные рисунки - предполагается, что им 14 тыс. лет.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика
У Александра Лукашенко проблемы с координацией
Начальник Белоруссии восстал из павших, но мимо темы На Координационный совет белорусской оппозиции завели уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии открестилось от проведения «закрытого совещания»
В Минобороны Белоруссии заявили, что не проводили никакого закрытого совещание, на котором офицеров убеждали исполнить любой приказ, в том числе преступный.
Московский Комсомолец 02:58
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный.
Рамблер 00:24
Политика
Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса
Правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения третьей фазы клинических испытаний, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар изданию El Universal.
Ведомости 02:39
Политика
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Телеведущий и врач Александр Мясников выдвинул предположение о том, что могло произойти с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете.
АБН вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь
Малышка живет в Португалии, на время гастролей родителей в Россию с ней находятся бабушка и дедушка.
Evo-rus.com вчера в 08:34