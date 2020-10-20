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13% опрошенных заявили, что продержатся минимальный срок, до 30 дней. При этом число владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло до 54%.

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