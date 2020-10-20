Бизнес неутешительно оценил свои шансы на выживание в случае повторного локдауна
13% опрошенных заявили, что продержатся минимальный срок, до 30 дней. При этом число владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло до 54%.В источнике
С чего всё началось
Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции
Исследование показало, что компонента инвестиций индекса RSBI снизилась с 54,4 до 50,9 пункта, что говорит о нежелании предпринимателей активно расширять свой бизнес в следующие три месяца.
РБК22:00
Подробнее о событии
Треть предпринимателей считают, что в случае новых ограничений их бизнес проживет не больше 3-х месяцев
Центральная Служба Новостей00:26