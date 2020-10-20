Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Logirus.ru
Logirus.ru

Бизнес неутешительно оценил свои шансы на выживание в случае повторного локдауна

13% опрошенных заявили, что продержатся минимальный срок, до 30 дней. При этом число владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло до 54%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Исследование показало, что компонента инвестиций индекса RSBI снизилась с 54,4 до 50,9 пункта, что говорит о нежелании предпринимателей активно расширять свой бизнес в следующие три месяца.
РБК22:00
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Деловое.ТВ09:00
Компания

Бизнес оценил шансы восстановиться после в случае новых ограничений

Компания04:13
Lenta.ru

Бизнес оценил свои шансы на выживание при повторном карантине в России

Lenta.ru05:08
Плюс один +1

Каждый пятый российский предприниматель не выдержит новый затяжной карантин

Плюс один +108:37
Центральная Служба Новостей

Треть предпринимателей считают, что в случае новых ограничений их бизнес проживет не больше 3-х месяцев

Центральная Служба Новостей00:26
Forbes

Российские предприниматели оценили шансы выжить при повторных ограничениях из-за коронавируса

Forbes23:10
РБК

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

РБК22:00

Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.
Интерфаксвчера в 10:09

В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Ведомости05:58

Убивший шведскую журналистку изобретатель задержан после побега из тюрьмы

Создатель подводной лодки «Наутилус», датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки, совершил побег из тюрьмы в пригороде Копенгагена.
Известия08:22

США выдвинули обвинения против шестерых россиян за попытку сорвать Олимпиаду в Южной Корее

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против шестерых россиян – якобы "офицеров ГРУ" - в хакерском вмешательстве в зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и в президентские выборы во Франции в 2017 году.
Газета.Ruвчера в 16:23

Разработан метод микроскопии, не имеющий предела разрешающей способности

Учёные из Лаборатории квантовой оптики физического факультета Варшавского университета при содействии специалистов из Института науки Вейцмана в Израиле разработали инновационный метод микроскопии, который позволяет исследовать биологические объекты с невероятной детальностью.
News.ru09:32

Минобороны Азербайджана: батальон 527-го полка ВС Армении выведен из строя

Из сообщения следует, что из строя был выведен стрелковый батальон 527-го мотострелкового полка ВС Армении, который потерпел в ходе тяжелых боев большие потери в живой силе и военной технике.
Shraibikus Newsвчера в 01:09