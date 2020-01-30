Экономика

РБКРБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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Бизнес обратился в ФАС из-за манипуляций Booking.com

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Бизнес пожаловался в ФАС на Booking

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«Опора России» попросила ФАС ввести новые ограничения для Booking в России

Snob.ru03:51

Российский бизнес требует от Booking.com честности по отношению к потребителям

Welcometimes.ru04:02

Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

РБК02:51

Отельерам не хватило лояльности

Коммерсантъвчера в 18:09

«Опора России» встретится с Booking.com

ТурДомвчера в 14:59
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В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
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Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»

Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
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Политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
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На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
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Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
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В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

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Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
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Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери.
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Власти Китая накажут за намеренное заражение коронавирусом

Плюющихся больных, пытающихся намеренно заразить окружающих коронавирусом, будут привлекать к уголовной ответственности, заявили власти провинции Хубэй.
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В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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