Экономика
РБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Технологии
Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»
Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
Происшествия
Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек
Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны.
Политика
Мишустин ответил на сообщения о расширении доступа к данным граждан России
Российские власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным граждан страны, заявил 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Космос
Дмитрий Рогозин осмотрел площадку строительства стартового комплекса под «Ангару» на Восточном
Ход строительства стартового комплекса под «Ангару» вновь оценил Дмитрий Рогозин. Для главы Роскосмоса это была 60 поездка на Восточный.
Общество
Интернет-магазины планируют отказаться от распродаж
Интернет-торговля готовится отказаться от онлайн-продаж, об этом АКИТ уведомила главу комитета Госдумы по экономполитике Сергея Жигарева.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Общество
Российский суд обязал детей-сирот оплатить кредиты умершей матери
Суд в Самарской области обязал четырех сирот оплатить долги по кредитам умершей матери.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Здоровье
Власти Китая накажут за намеренное заражение коронавирусом
Плюющихся больных, пытающихся намеренно заразить окружающих коронавирусом, будут привлекать к уголовной ответственности, заявили власти провинции Хубэй.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Общество
Грета Тунберг собирается зарегистрировать свое имя как товарный знак
Кино
СМИ: 24 февраля Disney представит инициативу «Люминос» для Star Wars
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.