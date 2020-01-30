Общество

КомпанияКомпания«Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com

Общественное объединение «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com и предложило регулятору пресечь «манипулятивные меры» интернет-ресурса, сообщает «Коммерсант».
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Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян

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Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
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