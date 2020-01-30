«Опора России» обратилась в ФАС с предложением ввести новые ограничения для Booking.com в России в части снижения возможности «манипулятивных мер» со стороны сервиса бронирований. Об этом говорится в тексте письма, направленного общественной организацией в ФАС (копия есть в распоряжении "Ъ").

с чего всё началось

В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.

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