Общество

РБКРБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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с чего всё началось

Отельерам не хватило лояльности

«Опора России» обратилась в ФАС с предложением ввести новые ограничения для Booking.com в России в части снижения возможности «манипулятивных мер» со стороны сервиса бронирований. Об этом говорится в тексте письма, направленного общественной организацией в ФАС (копия есть в распоряжении "Ъ").
Коммерсантъ29 января в 18:09

Подробнее о событии

ФАС ответила на предложение по ограничениям в отношении Booking.com

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Отельеры обвинили сервис бронирования в манипуляциях с данными о номерах

Красная веснавчера в 06:52

Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

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АБНвчера в 04:48

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Snob.ruвчера в 03:51

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Москва 24вчера в 06:42

Отельерам не хватило лояльности

Коммерсантъ29 января в 18:09
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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

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Общество

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Общество

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Газета.Ru 01:19
Политика

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

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"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
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Газета.Ru вчера в 17:19
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Ученые из Университетского колледжа Лондона (University College London) обнаружили, что иммунные клетки, необходимые для борьбы с опасными для жизни инфекциями и раком, способны «перерабатывать» материал внутри себя, чтобы оставаться здоровыми и функционировать.
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Авто

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Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке

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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
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Мишустин примет участие во встрече премьеров стран ЕАЭС в Алма-Ате

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате и проведет ряд отдельных двусторонних встреч с премьерами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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