Общество
РБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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с чего всё началось
«Опора России» обратилась в ФАС с предложением ввести новые ограничения для Booking.com в России в части снижения возможности «манипулятивных мер» со стороны сервиса бронирований. Об этом говорится в тексте письма, направленного общественной организацией в ФАС (копия есть в распоряжении "Ъ").Коммерсантъ29 января в 18:09
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ФАС ответила на предложение по ограничениям в отношении Booking.com
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