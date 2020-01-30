Экономика
РБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Здоровье
Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови
Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных, заразившихся коронавирусом из Китая.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента
С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Политика
Совфед одобрил введение должности зампреда Совбеза РФ
Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Происшествия
В Новокузнецке заминировали два суда
Как сообщил источник ВашГород.ру, в Новокузнецке заминировали два здания суда.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Экономика
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО
Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России.
Политика
В МИД РФ пояснили присутствие российских военных в Венесуэле
Щетинин напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 2001 года.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Мишустин поручил ежедневно информировать о ситуации с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население России о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.
Футбол