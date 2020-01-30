Экономика
РБКБизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.
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Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Происшествия
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят американскую «сделку века»
Ранее пресс-секретарь главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус сообщила, что Нетаньяху намерен проинформировать Путина о деталях американского плана урегулирования на Ближнем Востоке («сделки века»).
Происшествия
При аварии вахтового автобуса в Якутии пострадали 14 человек
При опрокидывании вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии пострадали 14 человек, один тяжело.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Происшествия
Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения бредом
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова.
Общество
Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор
Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.
Киберспорт
Состоялся выход Warcraft III: Reforged
Состоялся выход игры Warcraft III: Reforged.
Космос
Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесли на апрель
Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" планируется в апреле, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса).
Политика
В МИД РФ пояснили присутствие российских военных в Венесуэле
Щетинин напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 2001 года.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
Наука
Ученые объяснили появление седины в результате стресса
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Общество
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве
Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
Здоровье
В Орске все школы закроют на карантин с 31 января
С 31 января по девятое февраля в Орске на карантин будут закрыты все школы без исключения.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Армия и оружие