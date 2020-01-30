В середине ноября 2019 года «Опора России» уличила Booking.com в том, что сервис не выполняет требования ФАС. Как считают в организации, сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, заставляя российские отели и другие средства размещения соблюдать паритет цен.

Политика Путин и Нетаньяху обсудят американскую «сделку века» Ранее пресс-секретарь главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус сообщила, что Нетаньяху намерен проинформировать Путина о деталях американского плана урегулирования на Ближнем Востоке («сделки века»).

Политика Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.

Энергетика Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Общество Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

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Общество В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.

Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Общество Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел "Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.