Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Энергетика В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Экономика «Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».

Политика Зеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе, при этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Энергетика Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.