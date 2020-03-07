Экономика

РБКРБКБизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

РБК02:00

Российский бизнес лишился миллиардов рублей из-за коронавируса

URA.Ru02:45

Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10 или даже 20% годовой выручки из-за отмены экономического форума

Эхо Москвы02:30
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
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В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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РИА Новости вчера в 18:25
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В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
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Армия и оружие

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В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

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Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес

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Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Ведомости вчера в 07:38
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Экономика

«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге

Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».
Ведомости вчера в 13:10
Кино

Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»

Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
iReactor вчера в 01:28
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Политика

Зеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе, при этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Армия и оружие

В ЛНР триста домов остались без электроснабжения после обстрела

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В Казахстане прошел турнир ММА, который проводила организация Absolute Championship Akhmat в котором принимал участие известный боец Расул Мирзаев.
Российская газета 03:02
Энергетика

Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
News.ru 05 марта в 06:26
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Происшествия

В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера

В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Коммерсантъ вчера в 19:56
Энергетика

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Гаджеты

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Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
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Общество

В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»

Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Дни24 вчера в 11:56
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Ставлю на то, что в юбилейном (сотом) противостоянии двух "Боруссий", Мёнхенгладбах не проиграет Дортмунду.
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Происшествия

У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус

Lenta.ru вчера в 18:58
Здоровье

В Минобороны создали группы врачей для реагирования на коронавирус

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Российская газета вчера в 04:29
Общество

Андрей Бочкарев: В Москве построят временный инфекционный медцентр по современным технологиям

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в стройкомплексе города по поручению мэра началась проработка концепции быстровозводимого медицинского центра.
Российская газета 01:42
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