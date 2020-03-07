Экономика
РБКБизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и известные песни
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Энергетика
В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Армия и оружие
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Политика
Путин заявил, что России требуется сменяемость власти
Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Экономика
«Тинькофф» опроверг слухи о ребрендинге
Представитель банка уверяет, что речь об этом не идет, а товарный знак регистрируется, поскольку банк планирует развивать концепцию AI-банкинга (AI – artificial intelligence, искусственный интеллект) в рамках экосистемы «Тинькофф».
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
Зеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе, при этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Армия и оружие
В ЛНР триста домов остались без электроснабжения после обстрела
Единоборства
Боец ММА Мирзаев проиграл в Казахстане, у него сломана челюсть
В Казахстане прошел турнир ММА, который проводила организация Absolute Championship Akhmat в котором принимал участие известный боец Расул Мирзаев.
Энергетика
Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Происшествия
В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера
В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Энергетика
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»
Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Футбол
Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд: хозяева не проиграют
Ставлю на то, что в юбилейном (сотом) противостоянии двух "Боруссий", Мёнхенгладбах не проиграет Дортмунду.
Происшествия
У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус
Здоровье
В Минобороны создали группы врачей для реагирования на коронавирус
В Минобороны РФ создали из опытных армейских врачей - эпидмиологов и вирусологов, - мобильные группы, которые в случае заболевания солдат или офицеров коронавирусом смогут быстро заняться их лечением.
Общество
Андрей Бочкарев: В Москве построят временный инфекционный медцентр по современным технологиям
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в стройкомплексе города по поручению мэра началась проработка концепции быстровозводимого медицинского центра.