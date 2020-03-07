Экономика

РБКРБКБизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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с чего всё началось

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
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