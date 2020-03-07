Экономика
РБКБизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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с чего всё началось
Отмена ПМЭФа, безусловно, повлияет на бизнес-показатели в этом году, считают в Ginza Project, не уточняя конкретных показателей: во время форума рестораны компании в Петербурге пользовались популярностью у иностранных гостей и проводили специальные мероприятия.РБК02:00
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Общество
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
Гаджеты
Apple отложила выпуск бюджетного iPhone SE 2
Компания Apple ожидаемо отложила выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 из-за вспышки инфекционной пневмонии во всем мире.
Армия и оружие
Появилось видео тренировки военных Беларуси и НАТО
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Общество
В Москве повторился температурный рекорд 1995 года
Воздух на главной московской метеостанции в районе ВДНХ прогрелся до плюс 6,4 градуса, сообщает в пятницу, 6 марта, «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Авто
Названа дата, когда водителей будут штрафовать за техосмотр
Закон о техосмотре должен вступить в силу 8 июня 2020 года, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Армия и оружие
«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»
Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом
Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Общество
Минюст США пригрозил Тинькову шестью годами тюрьмы
Олегу Тинькову грозит до шести лет в американской тюрьме.
Энергетика
Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель
Падение цены на нефть Brent усилилось. Она рухнула на 7,5% в ходе прошедших торгов, об этом пишет "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество