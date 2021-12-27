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Бизнес оценил рост цен на аренду жилья в 20% из-за новой системы Минстроя

Бизнес просит создать альтернативу государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости, сообщили «Известиям» в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Известия
Цены на аренду жилья в РФ могут вырасти на 15-20 процентов.
Свободная Пресса
В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.
Известия
Для того, чтобы платформа удерживала 4 процента с дохода автоматически, планируется ввести возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание данной информации в ГИС.
Lenta.ru

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