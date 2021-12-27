В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше этого показателя.
"Газпром" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов, в частности суточный отбор из российских подземных хранилищ идет на максимальном уровне за последние пять лет, сообщила компания.