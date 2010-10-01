Экономика
ИА Клерк.РуБизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
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Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал
Телеканал 360°вчера в 12:52
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Политика
Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
Политика
Кремль заявил, что в России олигархов нет
В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 05:54
Армия и оружие
БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море
Народные новости 08 июня в 13:41
Происшествия
Экс-работница минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Политика
Китай отказался от участия в переговорах по ограничению вооружений
Пекин не примет участия в переговорах по ограничению вооружений, заявляет китайское министерство иностранных дел.
Хакасия-Информ 04:47
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Культура
Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат 2»
Говорит Москва 08 июня в 09:23
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой
Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.
ТАСС 06:46
Футбол
Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика
Три московских клуба проявляют интерес к нападающему сербского "Партизана" Умару Садику.
Soccer.ru вчера в 19:42
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Происшествия
Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме
По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Политика
Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.
Газета.Ru 05:39