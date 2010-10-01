Экономика

ИА Клерк.РуИА Клерк.РуБизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
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Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

ИА Клерк.Ру01:50

Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Телеканал 360°вчера в 12:52

Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарант08 июня в 10:10

Закон об освобождении от уплаты налогов подписан

Бухгалтерия.рувчера в 03:59

В Бурятии 800 бизнесменов погасили долги, чтобы получить субсидии

Ариг Усвчера в 01:58

Меценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль

ProUfu.ruвчера в 08:31

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книга08 июня в 08:59
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
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Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Политика

Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
20
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

Ведомости 05:39
329
Политика

Кремль заявил, что в России олигархов нет

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online 05:54
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Армия и оружие

БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море

Народные новости 08 июня в 13:41
1
Происшествия

Экс-работница минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Газета.Ru 06:39
10
Политика

Китай отказался от участия в переговорах по ограничению вооружений

Пекин не примет участия в переговорах по ограничению вооружений, заявляет китайское министерство иностранных дел.
Хакасия-Информ 04:47
9
Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
16
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
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Экономика

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
13
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
108
Общество

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com 06:08
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Культура

Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат 2»

Говорит Москва 08 июня в 09:23
2,1K
Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru 05:41
70
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Ведомости 06:03
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
474
Происшествия

Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.
ТАСС 06:46
Футбол

Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика

Три московских клуба проявляют интерес к нападающему сербского "Партизана" Умару Садику.
Soccer.ru вчера в 19:42
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
1,3K
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Происшествия

Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме

По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
50
Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
2,3K
Политика

Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России

Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.
Газета.Ru 05:39
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