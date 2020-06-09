с чего всё началось

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 398

Гаджеты Вместимость накопителей Samsung 870 QVO SSD составит до 8 Тбайт Нынешним летом компания Samsung анонсирует твердотельные накопители семейства 870 QVO SSD: информация о новинках оказалась обнародована на сайте онлайнового магазина Amazon. 1

Политика Песков заявил, что олигархов в России не существует Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике. 1,3K

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Общество Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 261

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Армия и оружие В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week. 73

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать. 107

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 29