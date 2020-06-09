Экономика
ИА Клерк.РуБизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Опубликован Закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, предусматривающий освобождение компаний и ИП, пострадавших от эпидемии, от уплаты практически всех налогов и сборов за II квартал текущего года.Время Бухгалтеравчера в 06:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал
Телеканал 360°вчера в 12:52
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
Ефремов согласился отправиться под домашний арест
Следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ефремов заявил, что согласен с такой мерой пресечения.
ПолитРоссия вчера в 14:10
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Футбол
АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания
Футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.
Sports.ru 03:30
Общество
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин
Российская газета 04:41
Происшествия
Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на слова об измене
Московский Комсомолец 03:21
Политика
Путин подписал закон о единой базе данных россиян
Президент подписал закон о единой базе данных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
BFM.ru 08 июня в 08:51
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Astera вчера в 07:02
Общество
Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой
Лучшим способом справиться с бактериями является термическая обработка — кишечная палочка погибает при температуре 60 градусов через 15 минут.
Lenta.ru 03:25
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
В Китае смогли решить главную проблему Tesla
РЕН ТВ вчера в 08:50
Экономика
Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Известия вчера в 10:00
Общество
Протестующие в США снесли памятник Колумбу и выбросили его в озеро
Журналистская правда 04:19
Политика
Столтенберг выразил обеспокоенность сотрудничеством России и Китая
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и Китая.
Газета.Ru 08 июня в 10:28
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски
В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
Общество
В России от коронавируса впервые с 29 мая умерло более 200 человек
Последний раз более 200 зараженных выявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.
Коммерсантъ 03:41
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Футбол
«Бавария» представила домашнюю форму на следующий сезон
«Бавария» в официальном «твиттере» представила домашнюю форму на сезон-2020/2021.
Чемпионат 04:53