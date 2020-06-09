с чего всё началось

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Наука Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц. 18

Происшествия Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина. 6

Авто В Дубае обнаружена парковка разбитых суперкаров Ютуб-блогерша Supercar Blondie обнаружила в Дубае громадную парковку, на которой находятся суперкары в различном состоянии.

Происшествия На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства. 606

Культура Первый канал заявил, что не менял титры в фильме «Брат-2» Ранее СМИ распространили информацию о том, что Первый канал в воскресенье, 7 июня, показал фильм Алексея Балабанова «Брат-2», где финальные титры были заменены на видеоряд с акций протестов в американских городах. 2,1K

Гаджеты Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 17

Автоспорт Райкконен назвал условие продолжения карьеры Кими Райкконен уже несколько лет является самым возрастным пилотом Формулы 1. Его контракт с Alfa Romeo истекает в конце 2020 года и пока финн не делал заявлений о продолжении карьеры. 1

Общество Apple проиграла суд с российским изобретателем Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.

Космос Новые предсказания о Конце света и Параде планет 4 июля 2020 года Планет 4 июля повлечет за собой различные события государственного уровня Какие события должны произойти 4 июля 2020 года на Земле Согласно прогнозам некоторых экспертов, 4 июля 2020 года Земля действительно может пережить какие-то воистину ужасающие события.

Авто Haval назвал новый внедорожник «большой собакой» Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».