Экономика
ИА Клерк.РуБизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
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Опубликован Закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, предусматривающий освобождение компаний и ИП, пострадавших от эпидемии, от уплаты практически всех налогов и сборов за II квартал текущего года.Время Бухгалтеравчера в 06:59
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Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал
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