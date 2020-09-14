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Вести.Ru
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона о переводе делового документооборота в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас по закону банки и компании обязаны хранить многие документы в бумажном виде сроком до 75 лет.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами.
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
Подробнее о событии
CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNewsвчера в 10:09
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарантвчера в 09:50
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ruвчера в 08:06
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.рувчера в 07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газетавчера в 06:33
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркетвчера в 08:48

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы
Bimru.ru13 сентября в 06:38
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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